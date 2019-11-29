Россию назвали стихийным бедствием для Запада

Турецкая газета Sabah заявила, что Турция, Россия и Китай являются «стихийным бедствием» для стран Запада во главе с США, сообщает DEITA.RU.

Издание сравнивает Россию с настоящим ураганом, который сметает все на своем пути, Турцию — с цунами, а Китай — с глобальным потеплением.

На сегодняшний день, по мнению автора, Москва стала центром притяжения из-за обновленных стратегических отношений между Россией, Китаем и Турцией.

На данный момент Россия распространяет свое влияние на такие страны, как Ливан, Сирия, Марокко, Иордания и Тунис. В этих странах активно открываются российские культурные центры.

Более того, даже самые дальние союзники Штатов начали тянуться к Москве. Речь идет о Германии, Египте, Израиле, Франции и даже Саудовской Аравии.

Екатерина Брязгунова