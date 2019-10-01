Россию не пускают на Олимпиаду в Токио

WADA продолжает настаивать на отстранении России от участия в Олимпийских играх-2020 в Токио, находя все новые и новые детали допингового скандала, обличающие российских спортсменов. На этот раз РУСАДА обвиняют с фальсификации данных МАДЛ. Об этом сообщает DEITA.RU.

Представители Всемирного антидопингового агентства на весь мир заявили, что сразу после выдвинения первых подозрений в употреблении спортсменов России запрещенных веществ для улучшения спортивных показателей, РУСАДА удалила часть обличающих данных проб на допинг из базы Московской антидопинговой лаборатории. Если факт этих действий с стороны России подтвердится, страну исключат из списка участников Олимпиады в следующем году.

В ответ на обвинения WADA выступил руководитель РУСАДА Юрий Ганус, заявивший, что стереть данные из базы, чтобы «подмочить» и без того запятнанную репутацию российских спортсменов мог сбежавший в США химик Григорий Родченков, который на данный момент по неофициальным источникам значится как информатор WADA.

Антидопинговый скандал сейчас расследуют сотрудники Следственного комитета и, по словам Гануса, правоохранителям уже удалось найти несколько лазеек в базе МАДЛ, к которым Родченков мог подключиться удаленно.

Расследование громкого дела, которое давно обрело международный скандал, продолжается.

Екатерина Цой