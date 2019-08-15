США подозревают российских военных в краже технологий, сообщает DEITA.RU.

Советник президента Америки в вопросах национальной безопасности Джон Болтон обвинил российских специалистов в краже технологии для создания гиперзвукового оружия.

В интервью The Voice of America он отметил, что таким образом, основываясь на американских технологиях, Россия смогла разработать своё гиперзвуковое оружие.



Также советник Дональда Трампа заявил, что он знает даже больше об этом, чем может сказать публично. Кроме этого, Болтон выразил уверенность, что Россия ведёт работы по созданию средств доставки ядерного оружия.

Американский чиновник добавил, что владение подобным оружием Россией и другими странами представляет опасность для США.

Дмитрий Шевченко