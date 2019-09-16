Россию обвинили в подготовке к войне

Иностранная публика встревожена действия России, сообщает DEITA.RU.

Издание The National Interest заявило о том, что закупка Россией истребителей говорит о том, что страна начала подготавливаться к военным действиям.



Речь идёт о боевых самолётах Су-57. По мнению иностранных публицистов, данный шаг следует рассматривать мировому сообществу не иначе, как приготовление России наступательный действиям.

На кого именно может быть направлена якобы готовящаяся агрессия РФ, журналисты не сообщают. При этом, они проводят аналогии с СССР и временами "холодной войны", когда Союз якобы также закупался вооружением.

Дмитрий Шевченко