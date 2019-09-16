Новости
Российский бульдог-блогер получит народную премию США
16 Сентябрь 2019, 20:15
Россию обвинили в подготовке к войне
16 Сентябрь 2019, 20:00
ГИБДД отпустит водителя после такой фразы
16 Сентябрь 2019, 19:45
Рубль подорожал на фоне роста цен на нефть
16 Сентябрь 2019, 19:30
Грубые ошибки водителя уничтожают автомобиль
16 Сентябрь 2019, 19:15
В России резко подорожало съёмное жилье
16 Сентябрь 2019, 19:00
Перекроют кислород: власти взялись за блогеров
16 Сентябрь 2019, 18:45
Единые стандарты создают депутаты
16 Сентябрь 2019, 18:34
Россию обвинили в подготовке к войне
16 Сентябрь 2019, 20:00
Иностранная публика встревожена действия России, сообщает DEITA.RU.
Издание The National Interest заявило о том, что закупка Россией истребителей говорит о том, что страна начала подготавливаться к военным действиям.
Речь идёт о боевых самолётах Су-57. По мнению иностранных публицистов, данный шаг следует рассматривать мировому сообществу не иначе, как приготовление России наступательный действиям.
На кого именно может быть направлена якобы готовящаяся агрессия РФ, журналисты не сообщают. При этом, они проводят аналогии с СССР и временами "холодной войны", когда Союз якобы также закупался вооружением.
Дмитрий Шевченко