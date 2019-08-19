Настоящие шпионские игры развернулись на Украине. Там задержали мужчину, который, по предварительной информации, был российским шпионом, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Рамблер.

На Украине арестовали работника авиапредприятия «МиГремонт» Алексея Лазаренко, именно его посчитали российским шпионом.

У мужчины в доме провели обыск, тогда-то и были найдены улики. Флеш-карту нашли в самом неподходящем для нее месте – в баке с грязными носками.

На цифровом носителе нашли фотографии, которые явно были сделаны не на память. На них изображены ударные украинские истребители. Также на флешке была информация о ремонте техники и другие важные сведения об украинской авиации.

Как утверждают на Украине, Алексей Лазаренко работал на Россию ни много ни мало - в течение пяти лет. Всё это время он «сливал» секретную информацию.

Как заявил местный телеканал ТСН, фото секретной новой системы спутниковой навигации от украинского разработчика, производство которой было интегрировано в общую систему управления самолета, в том числе и контроль за бортовым вооружением, также были в числе «слитой» информации.

Подобная система не была применена на российских истребителях.

Екатерина Кононенко