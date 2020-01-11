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Россию обязали выплатить $82 млн за Крым
Решение Женевского арбитража о том, что Россия обязана заплатить 12 украинским компаниям более 82$ млн осталось в силе. Его подтвердил Швейцарский суд, сообщает DEITA.RU.
Как пишут «Известия», две апелляции, поданные российской стороной, Швейцарский суд отклонил.
Отметим, что арбитраж вынес свое решение в апреле минувшего года. Однако, Москва подала две апелляции, обе из которых отклонили.
Напомним, что в пятницу украинский «Нафтогаз» заявил о том, что подаст на Россию иск в размере 7 млрд долларов из-за потери своих крымских активов.
Отметим, что Крым является частью России с 2014 года, после соответствующего референдума.
Александра Маслова