Россию обязали выплатить $82 млн за Крым

Решение Женевского арбитража о том, что Россия обязана заплатить 12 украинским компаниям более 82$ млн осталось в силе. Его подтвердил Швейцарский суд, сообщает DEITA.RU.

Как пишут «Известия», две апелляции, поданные российской стороной, Швейцарский суд отклонил.

Отметим, что арбитраж вынес свое решение в апреле минувшего года. Однако, Москва подала две апелляции, обе из которых отклонили.

Напомним, что в пятницу украинский «Нафтогаз» заявил о том, что подаст на Россию иск в размере 7 млрд долларов из-за потери своих крымских активов.

Отметим, что Крым является частью России с 2014 года, после соответствующего референдума.

Александра Маслова