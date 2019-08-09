Российские военные заметили повышенное присутствие разведчиков на границе, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Красную звезду".

По данным министерства обороны, за последнюю неделю у российских воздушных границ провели разведку 17 летательных аппаратов.

При этом, нарушений воздушного пространства страны зафиксировано не было. Однако российским истребителям всё же пришлось 12 раз взлетать дабы отвадить иностранные машины от своих задач.

Ранее в пресс-службе Восточного военного округа проинформировали о том, что противолодочные самолеты Ту-142 России пролетели у побережья США и Канады.

Дмитрий Шевченко