Россию предупредили об опасности выхода из тени

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Эксперты грозят властям экономической деградацией при попытках вывода экономики России из тени. Об этом сообщает DEITA.RU.

Согласно опросу РБК, в Министерстве экономического развития РФ считают, что если участников неформального сектора, в том числе бизнес, влить в регулируемых оборот т.е. заставить платить налоги, то через некоторое время мы увидим резкий спад доходов граждан.

«В «черную» работают более пятнадцати миллионов россиян, двадцать процентов из которых заняты в бизнесе. В 2018 году общая сумма оплаты труда этих граждан составила более тринадцати триллионов рублей, что равняется 12,6 процентам валового внутреннего продукта страны», - говорят специалисты Росстата отмечая, что с каждым годом часть «черной» экономики значительно сокращается.

Несмотря на видимый рост налоговых отчислений за счет увеличения доли «белой» экономики, эксперты считают, предприниматели России все еще не готовы к выходу из тени. Парадоксально, но возможный экономический рост страны без резкого повышения ВВП неминуемо приведет к негативным последствиям для бизнеса.

Новая схема «обеления» экономики, по мнению экспертов, потребует дополнительного изъятия денег на нужды государства, что плохо отразится на потребительском спросе при том, что доходы граждан и так почти не растут.

Екатерина Цой

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