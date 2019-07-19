В Польше сочли лишним присутствие президента России Владимира Путина на мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал вице-премьер Польши Яцек Сасин.

По мнению Сасина, агрессивная политика, которую ведет Россия, некоторыми методами напоминает германскую перед началом войны, в конце тридцатых годов прошлого века. Именно поэтому лидер этого государства был бы нежелательной фигурой на траурных мероприятиях.

Стоит отметить, что предварительное согласие на визит дали американский лидер Дональд Трамп, а также канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Ранее замканцелярии главы Польши Павел Муха выразил мнение, что сомневается во вкладе Советского Союза в разгром фашистской Германии.

Екатерина Брязгунова