Новости
Россияне будут получать больше денег
24 Октябрь 2019, 23:45
Власти сказали, когда закончится недолив топлива
24 Октябрь 2019, 23:15
Кремль прокомментировал отставку Путина
24 Октябрь 2019, 22:45
Новая реформа ЖКХ: бумажки отменяются
24 Октябрь 2019, 22:15
Младенец погиб на борту самолета: мать нашла виноватых
24 Октябрь 2019, 21:45
Миллиарды из бюджета в никуда: у губернатора проблемы
24 Октябрь 2019, 21:15
Данные миллиона клиентов Сбербанка доступны мошенникам
24 Октябрь 2019, 20:45
Бюджетные места в вузах отдадут африканцам
24 Октябрь 2019, 20:15
Россию ждет масштабная приватизация
Минфин РФ заявил, что правительству необходимо перевести государственные компании в частные руки. Ведомство напомнило, что в стране продолжает большой приватизационный процесс. Такое заявление было сделано ведомством в ходе инвестфорума Московской биржи в столице Англии. Об этом сообщает DEITA.RU.
По словам замминистра Алексея Моисеева, в руках государства должны находиться не более пятидесяти процентов акций всех российских компаний, а лучше - от двадцати пяти процентов плюс одна акция до нуля. Исключением являются только предприятия обороны.
Моисеев посетовал, что темп приватизации в стране тянется очень медленно, что вызывает возмущение у представителей различных ветвей власти. За три года количество государственных компаний в России снизилось лишь на десять процентов и на тридцать процентов - предприятий с большой долей участия РФ.
В ходе мероприятия было отмечено, что большая приватизация однажды обязательно затронет РДЖ, «Транснефть», «Аэрофлот» и «Совкомфлот».
Екатерина Цой