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Россию ждет масштабная приватизация

Ипотека

Минфин РФ заявил, что правительству необходимо перевести государственные компании в частные руки. Ведомство напомнило, что в стране продолжает большой приватизационный процесс. Такое заявление было сделано ведомством в ходе инвестфорума Московской биржи в столице Англии. Об этом сообщает DEITA.RU.

По словам замминистра Алексея Моисеева, в руках государства должны находиться не более пятидесяти процентов акций всех российских компаний, а лучше - от двадцати пяти процентов плюс одна акция до нуля. Исключением являются только предприятия обороны.

Моисеев посетовал, что темп приватизации в стране тянется очень медленно, что вызывает возмущение у представителей различных ветвей власти. За три года количество государственных компаний в России снизилось лишь на десять процентов и на тридцать процентов - предприятий с большой долей участия РФ.

В ходе мероприятия было отмечено, что большая приватизация однажды обязательно затронет РДЖ, «Транснефть», «Аэрофлот» и «Совкомфлот».

Екатерина Цой

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