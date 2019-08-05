В России переносят серверы бронирования билетов на отечественные ресурсы. Люди беспокоятся о повышении цен, сообщает DEITA.RU.

Согласно подписанному премьером Дмитрием Медведевым закону, серверы должны быть полностью перенесены в России до 31 октября 2021 года.

Опасающихся роста цен на билеты россиян успокоил глава Минтранса Евгений Дитрих. Он заявил, что катаклизмов в этой сфере быть не должно, и «переселение» систем не ударит по любителям путешествий.

Дитрих уверяет, что это такой же обычный процесс, как и со всеми остальными перенесенными в Россию серверами. Из преимуществ он называет «конфиденциальность данных» и независимость при внутренних перелетах.

Перенос будет осуществлен в три этапа. Сначала будут созданы совместные компании, контролировать которые будет Россия. Это завершится до конца 2019 года. Далее пойдет техническая работа - сам процесс переноса данных.

В завершении «великого переселения» пройдет процесс адаптации к российским информационным системам. На все это потребуется несколько сотен миллионов долларов.

Опасение вызывает то, что авиакомпании сами понесут расходы на перенос. Логично, что компенсировать потраченное они захотят за счет пассажиров и попросту вставят недостающее в стоимость билета. Иного пути нет.

«Аэрофлот», «Россия», S7, «Победа» - все работают с иностранными системами бронирования. Из российских авиакомпаний с отечественным производителем дружит UTair и «Азимут». Таким образом, рост грозит почти по всем направлениям.

Есть мнение, что перенос связан с тем, что при желании Европа или Штаты могут через сервисы спокойно узнать, куда летают российские чиновники или военные. Государство это никак не устраивает.

Учитывая тот факт, что авиаперевозки в России и так находятся на грани рентабельности, риск роста цен крайне велик. И даже оптимистичные заявления Дитриха не успокаивают.

Василий Кучин