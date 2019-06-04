Колбасно-сосисочный ГОСТ от 1979 года признали самым спорным, сообщает DEITA.RU.



В последнее время чиновники и ведомства разных уровней все чаще говорят о необходимости отмены ГОСТов на продукцию. В первую очередь рекомендуют отказаться от правил Советского Союза.

В Росстандарте, который выступает за отмену ГОСТов, рассказали о самом спорном советском ГОСТе - колбасном. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Так, стандарт 1979 года допускает много всего неоднозначного в производстве колбас и сосисок. Например, производителям разрешено менять два килограмма мяса на два килограмма крахмала картофельного или муки пшеничной. Так можно делать с колбасами «Отдельной», «Отдельной бараньей», «Свиной», «Столовой», «Московской» и «Чайной». Также можно поступать и при производстве сарделек 1-го сорта и говяжьих.

Еще норматив времен СССР разрешает использовать стабилизаторы и сыворотку крови вместо говядины, свинины и баранины.

А еще советский стандарт не запрещает производителям добавлять в колбасные продукты пищевой крови и обрези мясной жилованной.

Ранее сообщалось о том, что качество питания никак не влияет на продолжительность жизни. Такой эксперимент провели ученые из Австралии.

Елена Миронова