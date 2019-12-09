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Росстандарт сделал заявление о новом документе на автомобиль
«Этикетка эффективности» — новый документ на автомобили, обязательный характер получения которого вызвал резонанс в информационном поле, станет необязательным. Об этом рассказал заместитель главы Росстандарта в интервью изданию РБК, сообщает DEITA.RU.
Ранее агентство писало о том, что изменения в требованиях к сопроводительной документации коснутся легковых автомобилей и других машин массой до 3,5 тонны. Предполагалось, что каждое транспортное средство получит такой документ, где можно будет узнать о количестве потребляемого топлива, выбросах СО2 и другую информацию. Однако чуть позже российские парламентарии отметили, что такая инициатива ляжет в основу дополнительной и нежелательной финансовой нагрузки на автомобилистов России.
И вот лед тронулся: в профильных ведомствах сообщают о том, что рассчитать некоторые показатели по документу на все транспортные средства «будет проблематично», а в Росстандарте отметили, что хоть документ и будет поставляться с 1 января 2020 года, его получение — дело добровольное.
Евгений Черемухин