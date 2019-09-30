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Росстат будет считать по-новому
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Росстат готовится перейти к расчету индекса потребительских цен на основе административных данных органов власти, сообщает DEITA.RU.
Об этом заявил глава Росстата Павел Малков на полях проходящего в Казани финального этапа конкурса "Цифровой прорыв" - проекта платформы "Россия - страна возможностей". По словам главного статистика страны, процесс перехода на новую методику может занять 2-3 года.
Малков отметил, что сначала Росстату нужно научиться работать с огромными объемами неструктурированных данных, научиться в них разбираться. Планируется определить источник данных по каждой из 500 позиций, на основе которых сегодня считается индекс потребительских цен.
Статистика вообще дело хитрое. Весной даже сам Росстат впервые признался в искажении статистических данных, категорически не «бившихся» с цифрами Минэнерго.
Дмитрий Санников