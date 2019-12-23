Росстат дал цену новогодним салатам в Приморье

Российская статистическая служба в преддверии Нового года подсчитала стоимость основных новогодних салатов россиян, сообщает DEITA.RU.

Так, согласно данным Росстата два килограмма салата «Оливье» обойдется приморцам в 365 рублей, на 39 рублей дороже, чем в среднем по стране. Специалисты уточнили, что за год салат увеличился в цене на 4,5%. Подсчет проходил по стандартному рецепту салата, куда вошли 300 грамм колбасы, 400 грамм огурцов, банка горошка, четыре яйца, 200 грамм майонеза, полкило картофеля, 100 грамм лука и 200 грамм моркови.

Второй популярный салат «Селедка под шубой» в Приморье подорожал на 4,28% по сравнению с прошлогодними ценами. За расчет был взят салат весом в 1,7 килограмм, его стоимость получилась – 187 рублей. Это почти на 30 рублей выше, среднероссийской стоимости холодного блюда. В состав салата вошли 350 грамм сельди, два яйца, 300 грамм майонеза, 400 грамм картофеля, 100 грамм лука, 300 грамм свеклы и 200 грамм моркови.

Напомним, что аналитики Deloitte предполагают, что россияне в этот раз на Новый год спустят порядка 19 тысяч рублей, 43% из этих трат пойдут на новогодний стол.

Иван Юрьев