Россияне продолжают беднеть, сообщает DEITA.RU.

Реальные располагаемые денежные доходы россиян в первом полугодии 2019 года сократились на 1,3%. Такие выводы следуют из официальных данных, представленных Росстатом.

При этом, как отмечают в статистическом ведомстве, реальные денежные доходы во втором квартале текущего года по сравнению с таким же периодом 2018 года увеличились на 0,5%, а в первом полугодии 2019 года по сравнению с первым аналогичным периодом прошлого года — снизились на 0,4%.

Также Росстат огласил данные и об уровне зарплаты. Как оказалось, среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в июне текущего года составила 49,84 тысяч. В сравнении с прошлым годом показатель вырос на 7,1%.

Дмитрий Шевченко