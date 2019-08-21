Стало известно, где больше всего платят работникам, сообщает DEITA.RU.

Росстат составил список отраслей, работники которых получают самые большие зарплаты. Как оказалось, самыми высокими вознаграждениями за июнь текущего года могут похвастаться занятые в сфере добычи сырой нефти и природного газа. Средняя зарплата в этом секторе составила 173 тысячи рублей в месяц.

На втором месте оказалась сфера производства табачных изделий со средней зарплатой в 113 тысяч рублей. Также одна из самых высоких зарплат зафиксирована в деятельности воздушного и космического транспорта — 128,4 тысячи рублей в месяц.

Кроме лидеров были определены и аутсайдеры. В тройку сфер с самыми низкими зарплатами за июнь вошло производство одежды (20,2 тысячи рублей), производство текстильной продукции (25,8 тысячи рублей) и производство мебели (26,1 тысячи рублей).

Среднемесячная начисленная зарплата сотрудников организаций в июне текущего года составила 49,3 тысячи рублей, что на 7,7% больше показателей прошлого года.

Дмитрий Шевченко