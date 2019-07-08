Самыми подорожавшими продуктами в России по результатам 2018 года стали пшено и капуста, сообщает DEITA.RU по материалам Росстата.

Как отмечают в российском статистическом ведомстве, цены на пшено и капусту в 2018 году выросли на 73,6% и 72,8% соответственно, что превышает официальный уровень инфляции в 17 раз. Как отмечают эксперты Росстата, увеличение цен на пшено обусловлено уменьшением посевных площадей.

На третьем месте по удорожанию за 2018 год оказалось газовое моторное топливо (30,8%) на фоне значительного повышения ценовой конъюнктуры нефтяного рынка.

В конце июня 2019 года ключевое предприятие Тюменской области Антипинский НПЗ так и не возобновило работу. Эксперты не исключают банкротства сразу восьми нефтеперерабатывающих заводов, а это означает дефицит бензина на российском рынке и рост цен до ста рублей за литр автомобильного топлива.



Дмитрий Санников