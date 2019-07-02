Рост производительности труда — одна из ключевых целей майского указа президента, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.



Главное статистическое ведомство страны Росстат сетует на дефицит информации об особенностях хозяйственной деятельности предприятий в России.

По сообщениям специалистов, это мешает оценить реальную динамику производительности труда в стране. Вместе с тем, на государственном уровне поставлена задача по наращиванию производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых отраслей на 5% в год.

Как сообщается, Росстат всё же попробовал рассчитать по своей методике индекс производительности труда в этих отраслях. Оказалось, что в целом по экономике показатель выглядит правдиво, однако результаты по федеральным округам и регионам остались сомнительными.

В Росстате также уверены, что сопоставления производительности труда в России и других странах некорректны.

Дмитрий Шевченко