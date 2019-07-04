Стало известно, как быстро растут пенсии в России, сообщает DEITA.RU.

Росстат выпустил доклад, из которого следует, что в сравнении с прошлым годом размер реальной пенсии в России вырос на 0,9%.

Представители ведомства также привели и конкретные цифры. По их данным, по состоянию на май текущего года, средняя пенсия в России составила 14155 рубля.

При этом, соотношение среднего размера назначенных пенсий и среднего размера начисленной заработной платы в мае 2019 года составило 29,2%, что оказалось на 1,1% меньше по сравнению с маем 2018 года.

Дмитрий Шевченко