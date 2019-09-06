На то, что экономика в стране стабилизируется, указывают и другие индикаторы, сообщает DEITA.RU.



Росстат опубликовал статистику цен за август текущего года. Как пишет издание «Эксперт», впервые за два года в стране зафиксирована дефляция вместо инфляции. Ее размер - 0,2%. В предыдущий раз уровень дефляции в 0,15% фиксировали в 2017 году.

Для сравнения, уровень цен в декабре 2018 года составлял 102,4%, а в августе 2019 - 99,8%.

Сильнее всего дефляция заметна в Тверской области, Тульской области и Чувашии.

Ранее сообщалось о том, что в сентябре ЦБ планирует понизить ключевую ставку. Это значит, что экономическая ситуация в стране стабилизировалась.

Елена Миронова