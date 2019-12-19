Росстат поправил цифры: получилось, что россияне живут прекрасно

Росстат увеличил оценку роста реальных доходов населения сразу в 4 раза, сообщает DEITA.RU по материалам Минэкономразвития.

По оценке российских статистиков, доходы выросли с 0,2 до 0,8 процента. Корректировка динамики произошла после уточнения базы прошлого года. При этом в докладе статистического ведомства новые данные по доходам населения не были отражены.

Реальные располагаемые денежные доходы - это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.

«Пора уже всему коллективу Росстата вернуться обратно в родную страну (Россию надеюсь) и провести аналитику среди всех слоев населения и не брать среднюю цифру по больнице. Зачем этим подогревать и так бурлящий котел? И нормальная такая промашка в четыре раза! Кто считать то учил?», - комментируют российские пользователи Сети.

Дмитрий Санников