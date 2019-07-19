Самые высокие зарплаты оказались в сферах культуры и спорта, а также у производителей нефтепродуктов, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.



По данным главного статистического ведомства страны, более одиннадцати тысяч граждан ежемесячно зарабатывают более одного миллиона рублей.

При этом, как отмечают эксперты, это самая малочисленная категория работников, ведь её доля в общей численности всех трудящихся составляет менее 0,1%.



Средняя зарплата у тех, кто зарабатывает больше миллиона, равна 2,4 миллиона рублей. Это на 4,3% выше, чем в исследовании двухгодичной давности.



Одновременно с этим, более 775 тысяч россиян получают зарплату до 11 280 руб. в месяц. Меньше всего сотрудников с высокой зарплатой оказалось в сфере водоснабжения и утилизации отходов — всего 13 человек на всю страну.

Дмитрий Шевченко