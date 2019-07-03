Федеральная служба государственной статистики станет ближе, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Росстат уже в самое ближайшее время собирается запустить приложение для мобильных устройств. Оно будет работать на базе операционных систем Android и iOS.



Также в ведомстве сообщили, что в настоящее время продолжается настройка обновлённого портала ведомства.

При этом, специалисты отметили, что ввиду огромного количества информации, нет стопроцентной гарантии, что удалось всё перенести на новую платформу без ошибок. Поэтому пока будет действовать и старый, и новый порталы..

Дмитрий Шевченко