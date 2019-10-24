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Росстат приуменьшил доходы россиян – экономист

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Эксперт считает, что доходы большинства жителей страны в разы больше, чем видит статистическое ведомство, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА «ФАН».

Кандидат экономических наук Александр Разуваев прокомментировал новости о том, что большинству россиян денег хватает только на еду и одежду. По мнению эксперта, эти цифры далеки от реальности.

Прежде всего, в России велик разброс между богатыми и бедными. В то время, как у бедных еле хватает денег на самое необходимое, у богатых есть все, что нужно.

Еще один фактор – серые зарплаты. Их Росстат не учитывает и учесть не может. А ведь огромное количество людей до сих пор официально показывают лишь минимум своего дохода. Примерно 13 триллионов рублей до сих пор находится в серой зоне.

Еще один фактор – оценивать не доходы, а расходы. Если у россиян все настолько плохо с финансами, траты на бытовую технику и электронику должны падать, но такого не зафиксировано.

Елена Миронова

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