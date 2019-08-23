Стали известны подробности о финансовой ситуации семей с несколькими детьми в России, сообщает DEITA.RU.

52,6% многодетных не могут себе позволить купить товары длительного пользования. На всё, кроме крупных покупок, таки как, например, новая машина или квартира, хватает денег лишь 16,6% таких семей.



Такими данными поделился Росстат. Количество многодетных семей, которые могут свободно позволить себе покупку еды, но при этом испытывают сложности с приобретением одежды и оплатой ЖКХ, составляет 27,7%.

При этом 2% заявляют, что им не хватает даже на еду. Позволить себе всё, что считают нужным, могут лишь 0,7% многодетных семей в стране.

Доцент департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве России Лазарь Бадалов рассказал РИА Новости о том, что в подобных опросах отсутствует стандартный набор товаров и услуг, которые бы выступали чётким сигналом уровня благосостояния респондентов.

Дмитрий Шевченко