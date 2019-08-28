Стало известно сколько и что едят россияне, сообщает DEITA.RU со ссылкой на RT.

Росстат рассчитал среднесуточную калорийность и состав рациона россиян. Как оказалось, энергетическая ценность питания граждан в среднем составляет 2651,5 килокалорий в сутки.

При разложении на микроэлементы выходит 335,4 грамма углеводов, 108,6 грамма жиров и 80 грамм белков. При этом, отмечается, что более трети рациона составляют хлеб и хлебная продукция.

На долю мяса и колбасы приходится 17,9%. Сахар и кондитерские изделия составляют около 12% суточного потребления.

Наименьшая энергетическая ценность рациона зафиксирована в Рязанской области. Там люди потребляют в среднем 2180,1 килокалорий в сутки.

Дмитрий Шевченко