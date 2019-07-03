Ведомство рассказало, откуда будет брать данные, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

С 2020 года Росстат будет рассчитывать уровень благосостояния с помощью специальной информационной системы, которая позволяет учесть особенности ситуации каждого нуждающегося человека, включая доходы, состояние здоровья, условия проживания, состав семьи, уровень образования.



При этом, статистическое ведомство сообщило, что оно не собирается использовать персональные данные отдельных семей для расчёта уровня бедности.

Глава Росстата Павел Малков отметил, что алгоритмы Росстата позволяют видеть доходы и расходы россиян без использования фамилий, адресов и каких-либо других личных данных.

Дмитрий Шевченко