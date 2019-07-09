Контрольное ведомство изучило стоимость потребительских товаров в России, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Росстат проверил цены на продукты в российских магазинах и пришёл к выводу, что в июне текущего года в месячном выражении они не изменились. Как отмечают в ведомстве, цены на продовольственные товары в июне снизились на 0,5%, а непродовольственные товары стали дороже на 0,2%.

По мнению специалистов Росстата, в июне заметно дешевела плодоовощная продукция, например, цены на белокочанную капусту снизились на 37,5%, на помидоры — на 32,6%, на огурцы — на 26,3%, на лук репчатый — на 7,5%. Свинина и баранина стали дешевле на 0,6%, говяжья печень — на 0,4%.

Вместе с тем в ведомстве заметили рост цен на картофель на 16,1%, свеклу — на 9,2%, яблоки — на 7,7%, виноград —на 5,8%, апельсины — на 5,1%, морковь — на 4,5%, лимоны — на 2,2%.

В то же время отмечался рост цен практически на все наблюдаемые виды круп. Более всего выросли цены на пшено, овсяную и перловую крупы — на 1,5%, рис подорожал на 1,4%.

Среди остальных наблюдаемых видов продовольственных товаров на 0,6—1% подорожали рыба, мясные и овощные консервы для детского питания, йогурты, глазированные сырки, мороженое, шоколад, какао, безалкогольные напитки и фастфуд.

Дмитрий Шевченко