Федеральная служба государственной статистики направила 65 миллионов рублей на воображаемую разработку сервиса для мобильных телефонов. Об этом сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА URA.RU.

В 2017 году компания ЗАО «Ланит» выиграла тендер Росстата на электронную модернизацию службы. Десятки миллионов должны были пойти на разработку мобильного приложения для двух популярных мобильных платформ, обновление официального сайта и многое другое. Но, как удалось выяснить специалистам Счетной палаты, на дворе 2019 год, а воз и ныне там.

«По контракту новая версия [сайта Росстата] должна была быть запущена с 30 апреля», — отмечают аудиторы.

Екатерина Цой