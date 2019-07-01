На портале Госзакупок появилась интересная информация, сообщает DEITA.RU.



В конце мая на портале Госзакупок появилась заявка от Федеральной службы государственной статистики (Росстат). Цена контракта - 948 млн рублей. за эти деньги подрядчик должен провести информационную кампанию по популяризации всероссийской переписи населения в 2020 году.

Одна из составляющих этой кампании - юмористический номер, пишут «Открытые медиа». Юмористический номер должен содержать в себе позитивные и мотивирующие установки, которые должны подтолкнуть аудиторию участвовать в переписи. Кроме того, юмористы должны опровергнуть все фобии, которые являются причиной для отказа участвовать в переписи.

Выступление про перепись должно выйти в эфир осенью 2020 года. В техзадании не указано, сколько именно денег из почти миллиарда уйдет на шутки. Кроме шуток для взрослых исполнитель должен сделать одну серию про перепись для одного из популярных детских мультсериалов.

Кроме того, в техзадании указано, что подрядчик должен будет взаимодействовать со СМИ и соцсетями, вести аккаунты переписи в Youtube и Instagram.

Ранее сообщалось о том, что Роскосмос заказал себе секретарей для 40 руководителей. Средняя зарплата одного помощника составляет 300 тысяч рублей в месяц.

Елена Миронова