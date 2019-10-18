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Росстат заподозрили в махинациях с зарплатами

деньги, рубли, рубль

Владелец крупного бизнеса «на пальцах» объяснил, почему зарплаты россиян не могли вырасти так быстро, сообщает DEITA.RU.

Росстат доложил о беспрецедентном росте доходов россиян. В III квартале, по данным Росстата, рост доходов граждан составил аж 3% - график приводят «Ведомости».

При этом, в I и II кварталах этого года был явный спад: минус 2,5% и минус 0,1%. До этого, в предыдущие годы, в основном также фиксировался спад – он начался в 2014 году. Заметный скачок произошел только в 2018 году – аккурат перед президентскими выборами.

Данные Росстата о зарплатах прокомментировал глава компании из Приморья ДНС Дмитрий Алексеев. Бизнесмен заявил, что его сеть магазинов бытовой техники присутствует на территории всей России. И они точно чувствуют на себе все изменения доходов россиян.

Так, в 2018 году рост доходов действительно был – люди, по словам Алексеева, пошли в магазины, а это дало хороший рост рынка БтиЭ. А вот в конце 2018 деньги закончились.

«Мне сложно представить, что произошло с потребителями, как так получилось, что у них резко выросли доходы и при этом никто не пошел тратить дополнительные доходы в магазины БТиЭ. Что, все понесли деньги на депозиты в банк?», – интересуется Алексеев.

Елена Миронова

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