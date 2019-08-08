Главное статистическое ведомство привело статистику роста цен за последний месяц, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Коммерсант".

Росстат зафиксировал в России низкую инфляцию, которая, по расчётам ведомства, сказалась на замедлении роста цен.

Таким образом, как отмечают специалисты, размер инфляции в июле и начале августа текущего года дают основания предполагать временный характер замедления роста цен в июне.

Основываясь на этих расчётах, эксперты дают прогноз о том, что в августе будут дешеветь сезонные продукты - фрукты, овощи и другие плоды, которые принесёт свежий урожай.

Дмитрий Шевченко