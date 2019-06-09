Новую методику расчета потребления алкоголя в течение месяца согласует Минздрав с Росстатом, сообщает DEITA.RU.

Суть новой методики заключается не в оценке продаж алкоголя, а его потребления. Об этом рассказал ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.

В числе целей национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение» значатся и такие как снижение смертности населения трудоспособного возраста и старше, а также увеличение числа граждан, ведущих здоровый образ жизни.

Добиваться целей можно разными способами. Нередко все зависит от того кто и как посчитает. То ВЦИОМ дает информацию о том, что 39% совершеннолетних россиян вообще не употребляют алкоголя, а еще 38% делают это раз в месяц или реже. А Всемирная организация здравоохранения неожиданно ставит Россию с Польшей на четвертое место в мире по уровню потребления алкоголя. Где тут правда?

Как справедливо заметил Олег Салагай, продажи не всегда отражают потребление. Новая единая методика подсчетов уже готова и ожидает согласования с Росстатом. По словам замминистра, методика теперь учитывает даже такие показатели как разница продолжительности жизни мужчин и женщин.

Ведомство, заведующее статистикой, часто критикуют, указывая на слабые данные. Например, за то, что в Ямало-Ненецком автономном округе заработок позволяет жителям приобретать только еду. Данные собирались недобросовестно, что привело к ошибке в выводах соответственно. Но и без этого недавнего случая инцидентов, по словам главы Счетной палаты Алексея Кудрина, хватает.



Дмитрий Санников