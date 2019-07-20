Подведены итоги международного аукциона на алмазы специальных размеров (более 10,8 карата), который проходил в июле во Владивостоке, сообщает DEITA.RU по материалам компании АЛРОСА.

Всего на аукционе во Владивостоке компания продала 112 алмазов ювелирного качества общим весом 1780 карат. Суммарная выручка от продажи камней составила 6,5 миллионов долларов США.

По мнению члена правления, директора ЕСО АЛРОСА, Евгения Агуреева, сейчас на рынке происходит сезонное снижение активности, также наши аукционы находятся под давлением общей по отрасли коррекции спроса на алмазное сырье.

По его словам, дальневосточная площадка продолжает быть интересной и привлекательной для клиентов со всего мира. Прошедший аукцион не стал исключением: среди участников были фирмы из России, Гонконга, США, ОАЭ, Израиля, Бельгии и Индии, всего около 50 компаний.

С начала 2019 года АЛРОСА провела три аукциона во Владивостоке, суммарно выручив на них около $25 млн. Следующий аукцион на этой торговой площадке пройдет в сентябре.

Накануне россиянам посоветовали вкладывать деньги в камни. Директор по маркетингу инвестиционной компании CFS Management Анастасия Безуглая и эксперт по инвестициям Александр Лапидус назвали бриллианты ценностью, которая стабильно растет в цене вот уже несколько веков. Они остаются ценными даже в век технологий. В отличие от валюты, это удачный вариант для инвестиций, который и сохранит, и приумножит вложения в будущем,

Дмитрий Санников