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Рост безработицы в России назвали некритичным
Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков заявил, что ситуацию с безработицей в стране нельзя назвать критической, сообщает DEITA.RU.
Чиновник отметил, что полную картину по безработице можно будет получить никак не раньше того, как в России отменят ограничения, связанные с режимом самоизоляции.
Шмаков подчеркнул, что на данный момент собрать полную и достоверную статистику в этом направлении не представляется возможным.
Вместе с тем, даже в существующих условиях видно тенденцию к нарастанию безработицы, однако посчитать её достаточно точно пока не получается.
Ранее стало известно, что режим самоизоляции продлён в России до 11 мая включительно. Но даже после этой даты ограничительные меры не будут отменены в одночасье, а будут ослабляться постепенно.