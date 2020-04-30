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Рост безработицы в России назвали некритичным

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Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков заявил, что ситуацию с безработицей в стране нельзя назвать критической, сообщает DEITA.RU.

Чиновник отметил, что полную картину по безработице можно будет получить никак не раньше того, как в России отменят ограничения, связанные с режимом самоизоляции.

Шмаков подчеркнул, что на данный момент собрать полную и достоверную статистику в этом направлении не представляется возможным.

Вместе с тем, даже в существующих условиях видно тенденцию к нарастанию безработицы, однако посчитать её достаточно точно пока не получается.

Ранее стало известно, что режим самоизоляции продлён в России до 11 мая включительно. Но даже после этой даты ограничительные меры не будут отменены в одночасье, а будут ослабляться постепенно.

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