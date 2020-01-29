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Рост цен и новые законы: с 1 февраля жизнь россиян изменится

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Ряд изменений в жизни россиян произойдет уже в субботу, 1 февраля, сообщает DEITA.RU.

В России с 1 февраля вступят в силу новые законы и правила. Обо всех изменениях граждан проинформировало издание РИА "ФАН".

Так, 1 февраля начнется индексация пенсий на 4,3%. Она затронет льготников, инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Всего повышение затронет 60 категорий.

Еще одно изменение – повышение ставок по системе Платон. С 1 февраля проезд каждого километра будет стоить 2,2 рубля вместо 2,04 рубля.

Также теперь при увольнении работник не получит на руки один из привычных документов – сведения о трудовой деятельности по форме СТД-Р. Теперь это будет электронный отчет.

Елена Миронова

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