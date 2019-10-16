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19 Август 2019, 19:45

Рост цен на авиабилеты составит 40%

самолет

Авиакомпания предупредила клиентов, сообщает DEITA.RU.

Скандально-известная авиакомпания-лоукостер «Победа» сделала заявление о повышении цен на часть направлений. Об этом сообщают «Ведомости».

Как стало известно изданию, повышение цен, анонсированное компанией, коснется только направлений из-за границы в Россию. Точной суммы на которую вырастет цена билета нет – это в среднем 25 евро или около двух тысяч рублей.

Судя по комментарию компании, такой рост цены, а это порядка 40%, произошел не по вине компании. Дело в том, что ранее пассажирам приходилось доплачивать те самые 25 евро за регистрацию на стойке аэропорта, но только за рубежом. В российских аэропортах за данную услугу платить не нужно – все сборы уже оплачены.

Суд принял решение запретить брать деньги за услугу во всех аэропортах вообще. Теперь те пассажиры, которые предпочитали экономить и проходить регистрацию онлайн, вынуждены будут платить на 40% больше.

Ранее ИА DEITA.RU писало о скандале с авиакомпанией. «Победа» не пустила на рейс мать с годовалым ребенком. Более того, из-за этой ситуации семье аннулировали и обратные билеты.

Елена Миронова

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