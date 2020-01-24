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Рост цен на бензин на 5% прокомментировали эксперты
Люди, работающие на рынке, опасаются, что НПЗ снизят объемы
поставок топлива на российский рынок из-за более выгодного экспорта, сообщает
DEITA.RU.
Бензин продолжает расти в цене в России. Как пишут «Новые известия», рост оптовых цен на АИ-95 только с началп января составил 5%. За АИ-92 просят на 2,3% больше, чем в декабре.
Эксперты объясняют такое положение вещей сразу несколькими факторами. Прежде всего, свою роль сыграло увеличение акцизов с 1 января, при этом компенсации по демпферу, наоборот, снизились. Также в январе увеличился экспорт бензина за границу. Аналитики боятся, что российским нефтяникам станет невыгодно давать больше бензина на внутренний рынок – объемы производства уже снижены.
Евгений Аркуша, глава Российского Топливного Союза уверен, что рост оптовых цен пока никак не отразится на рознице. Дело в том, что по закону нефтяные компании не могут поднимать цены на топливо для конечных потребителей в России выше уровня инфляции. А он составляет 3%. Так что, уверен эксперт, рост оптовых цен никак не отразится на российских водителях.
Елена Миронова