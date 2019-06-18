Услышав тревожный набат, оповещающий о взлетевших ценах на бензин н востоке страны, Медведев поручил своему подчиненному разобраться. И проводивший совещание вице-премьер Дмитрий Козак не обнаружил нарушений, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на «Коммерсант».

Позже и участники рынка, и компетентные специалисты пришли к такому же выводу: соглашение с нефтяниками никто не срывал, нарушений не выявлено, рост цен вызван инфляцией – не более того. Случаи нарушений единичны. Кое-кто высказывает предположение, что претензии возникают из-за подготовки правительством почвы для продления срока договора с нефтяниками по ценовым категориям.

Дмитрий Махонин, глава управления ТЭК ФАС, пообещал следить за ситуацией на Дальнем Востоке и в Сибири, не допуская скачков цен из-за одного лишь желания участников рынка.

Добавим, что глава кабмина РФ Дмитрий Медведев вчера поручил Козаку проверить некоторые заправки "Газпром нефти" и не только.

Анастасия Туркова