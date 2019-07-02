Кабмин озвучил величину роста цен на топливо, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Вице-премьер Дмитрий Козак озвучил премьер-министру Дмитрию Медведеву показатель увеличения стоимости бензина. По словам чиновника, рост цен на топливо за первые шесть месяцев года составил 2,3%.

Кроме этого, Козак охарактеризовал ситуацию на топливном рынке как стабильную. Причинами роста цен вице-премьер назвал повышение НДС и переход на летнее топливо.

На Дальнем Востоке, по данным чиновника, цена на бензин выросла на 2,9%, на дизельное топливо на 2,5% из-за существования издержек на доставку.

Вместе с этим, Козак отметил, что рост соответствует ранее оговорённым параметрам, в частности, равномерно распределенной инфляции.

Дмитрий Шевченко