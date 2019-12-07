Рост цен на продукты перед Новым годом начинается в России

Эксперт рассказал о росте цен на продукты перед Новым годом, сообщает DEITA.RU.

Как рассказал Nation News заместитель председателя правления Ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов, по его оценке, этом списке традиционно куриные яйца. Однако уже после наступления Нового года цена снизится опять. Фрукты и овощи также подвержены сезонному увеличению цен в зимний период из-за отсутствия продукции открытого грунта отечественного производства.

Стабильными останутся цены на морковь и картофель. Ну а самыми мало подверженными изменениям в «Руспродсоюзе» назвали розничные цены на шоколадные конфеты. А вот шампанское средних ценовых сегментов в 2019 году может стоить даже дешевле, чем в прошлом году.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы решили не отмечать массово наступающий 2020 год. Но факт личных поздравлений никто не отменял. Тайны новогодних торжеств, а вернее их отсутствия, раскрыл депутат Олег Нилов. Он сообщил, что никаких трат на новогодние корпоративы в этом году не предусмотрено. По его словам, если бы какие-то торжества и планировались, то у него на столе бы уже лежала смета с затратами. Но ее нет. Впрочем, депутат сказал, что и в прошлом году Госдума не стала централизовано отмечать новогодние праздники.

Дмитрий Санников