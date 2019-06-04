Федеральная антимонопольная служба начала проверку страховых компаний, сообщает DEITA.RU.

Контролирующее ведомство намеревается найти причину повышения стоимости полиса ОСАГО в трёх крупнейших компаниях, оказывающих эти услуги. Как пишут "Известия", в случае выявления нарушений ФАС предпримет меры антимонопольного реагирования.

Причиной проверки стал резкий скачок цены ОСАГО после майских праздников в Москве и Московской области. В «Росгосстрахе» и «Ингосстрахе» уже сообщили, что действительно повысили тарифы по уровню 2018 года.

Ранее «Альфа-Страхование» и «Ингосстрах» почти одновременно повысили тарифные ставки ОСАГО в Москве и области на 14%, а «Росгосстрах» — на 11%.

Ранее эксперты дали свои разъяснения насчёт того, как правильно определять качестве бензина.