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Рост детской заболеваемости зафиксировали в России
Специалисты ЦНИИ выяснили, что за 18 лет на 20% увеличился рост детской заболеваемости, сообщает DEITA.RU.
Согласно статистики в 2000 году на 1000 детей приходилось 1,8 тысяч заболеваний, то в 2018 году этот показатель уже составил 2,2 тысячи заболеваний. Прирост составил 19%. Как оказалось, рост пришелся на все категории заболеваний.
Так, на 270% увеличилось число детей с ожирением, в два раза больше детей, у которых плохо сворачивается кровь, также широкое распространение получили дети с ДЦП. Отметим, что также рост прошел в категориях пневмония, проблемы с почками, давлением, астма и другие болезни.
Напомним, что в настоящее время медицинские учреждения Приморья работают в выходном режиме, где врачи только дежурят. Во Владивостоке экстренную помощь можно получить в двух больницах.
Иван Юрьев