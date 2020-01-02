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Кот-таксист: видео взрывает интернет

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6 Декабрь 2019, 18:15

Рост детской заболеваемости зафиксировали в России

Младенец

Специалисты ЦНИИ выяснили, что за 18 лет на 20% увеличился рост детской заболеваемости, сообщает DEITA.RU.

Согласно статистики в 2000 году на 1000 детей приходилось 1,8 тысяч заболеваний, то в 2018 году этот показатель уже составил 2,2 тысячи заболеваний. Прирост составил 19%. Как оказалось, рост пришелся на все категории заболеваний.

Так, на 270% увеличилось число детей с ожирением, в два раза больше детей, у которых плохо сворачивается кровь, также широкое распространение получили дети с ДЦП. Отметим, что также рост прошел в категориях пневмония, проблемы с почками, давлением, астма и другие болезни.

Напомним, что в настоящее время медицинские учреждения Приморья работают в выходном режиме, где врачи только дежурят. Во Владивостоке экстренную помощь можно получить в двух больницах.

Иван Юрьев

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