Рост доходов пророчат россиянам

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Министр экономического развития России Максим Орешкин в эфире телеканала «Россия» объявил, что реальные располагаемые доходы россиян вырастут во втором полугодии в годовом выражении на 1%, сообщает DEITA.RU.

Между тем, пока ведомству Орешкина похвастаться нечем. По данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян в первом полугодии снизились на 1,3% в годовом выражении, во втором квартале спад замедлился до 0,2% с 2,5% в первом.

Минэкономразвития в конце августа понизило прогноз роста реальных располагаемых доходов населения РФ на 2019 год до 0,1% с 1%. В 2020 году министерство по-прежнему ожидает роста реальных располагаемых доходов на 1,5%, в 2021 году – на 2,2%, в 2022-2023 годах – на 2,3%.

Ранее доходами россиян озаботился Президент России Владимир Путин. Глава государства совместно с правительством хочет найти дополнительные стимулы для роста доходов граждан. По словам Президента, даже с учетом устойчивого роста заработных плат по стране в целом, доходы россиян по-прежнему растут слишком медленными темпами.

Дмитрий Санников

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