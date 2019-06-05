За границей признали происходящее в российской экономике рекордом, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Всемирный банк выпустил доклад о перспективах мировой экономики, где дал весьма лестную оценку финансовой ситуации в России в прошлом году.

Зарубежные эксперты привели своему тезису ряд доказательств: например, именно за прошлый год российская экономика достигла шестилетнего максимума с показателем в 2,3%. По мнению специалистов, это произошло благодаря повышению мировых цен на нефть, увеличению прибыли от экспорта и реализации крупных энергетических проектов.

Также был снижен прогноз по росту мировой экономики по итогам 2019 года с 3 до 2,6%, а по итогам 2020 года до 2,7%.

Дмитрий Шевченко