Стало известно, почему плата за вывоз мусора будет расти, сообщает DEITA.RU.

Владимир Путин в ходе общения с россиянами на "Прямой линии" рассказал о своём видении проблемы сбора и переработки мусора. Президент подчеркнул важной этой проблемы и отметил, что руководство страны на протяжении последних нескольких лет усиленно работает в этом направлении.

По словам главы государства, в России появляется ежегодно 70 миллионов тонн отходов, которые необходимо собрать и переработать. Для этого нужна соответствующая техническая и логистическая база, которые потребуют финансирования по крайней мере во время их внедрения в процесс обработки мусора.

Таким образом, президент пояснил, что увеличение расходов на борьбу с отходами не будет снижаться в течение ближайшего времени.

Также в ходе "Прямой линии" Путин назвал главную проблему России.

Дмитрий Шевченко