Инновация призвана разгрузить города-миллионники, сообщает DEITA.RU.



Холдинг «Технодинамика», который входит в корпорацию Ростех, объявил о создании механизированной многоуровневой парковки. По замыслу разработчиков, чтобы максимально экономить места в городах, надо строить не просто многоуровневые парковки, а с подъемниками.

Автостоянку нового типа уже создали и впервые презентуют модель в Екатеринбурге на международной промышленной выставке ИННОПРОМ 2019.

Однако такое изобретение вряд ли можно назвать инновационным: системами паркинга с подъемниками много лет пользуются по всему миру. Пожалуй, сильнее всего они распространены в Токио.

Но в Ростехе заверили: это действительно инновация. Стеллаж из России намного дешевле своих иностранных «конкурентов».

Ранее сообщалось о том, что в Первореченском районе Владивостока машину угнали прямо с платной стоянки.

Елена Миронова