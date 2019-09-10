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«Ростелеком» и банк «Приморье» намерены сотрудничать для развития информационно-телекоммуникационной структуры банка
10 Сентябрь 2019, 11:41
ПАО «Ростелеком», крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, и акционерный коммерческий банк «Приморье», один из крупнейших региональных банков страны, заключили соглашение о стратегическом партнерстве, сообщает DEITA.RU. В рамках соглашения стороны намерены сотрудничать в целях развития информационно-телекоммуникационной структуры ПАО АКБ «Приморье».
«Ростелеком» намерен предложить банку решения для подключения объектов АКБ «Приморье» к цифровым сетям связи, выявления и реагирования на инциденты информационной безопасности, а также визуализации, мониторинга и автоматизации бизнес-процессов.
Ранее специалисты «Ростелекома» провели анализ защищенности инфраструктуры, систем дистанционного банковского обслуживания и банкоматов АКБ «Приморье», а также проверили устойчивость персонала банка к социальной инженерии. Реализация проекта помогла банку повысить уровень защищенности информационных систем.
Екатерина Брязгунова
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