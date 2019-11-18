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«Ростелеком Книги» открыл приморцам доступ к 150 тысячам книг библиотеки «ЛитРес»
Жителям Приморского края стал доступен новый цифровой сервис «Ростелеком Книги». Проект реализуется совместно с онлайн-библиотекой «ЛитРес», лидером рынка лицензионных электронных книг в России и странах СНГ. Сервис позволяет получить доступ к 150 тысячам произведений мировой и отечественной литературы на условиях подписки или покупки по специальной цене.
В коллекции «Ростелеком Книги» мировые бестселлеры и актуальные новинки, которые можно читать онлайн на сайте «ЛитРес» или загружать в одноименное приложение. Пользователи сервиса могут искать книги по жанрам и тематическим подборкам, получать рекомендации экспертов и настраивать «Ростелеком Книги» под себя: выбирать удобный шрифт, цвет фона и яркость экрана.
«Сервис “Ростелеком Книги” решает знакомую многим проблему — отсутствие под рукой книги, когда нужно скоротать время в дороге или заняться самообразованием. Загрузив в приложение “ЛитРес” нужное произведение, можно читать его офлайн и не переживать из-за отсутствия интернета. Эта функция будет особенно полезна в перелете», — отметила директор по работе с массовым сегментом Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Евгения Попова.
Оформить подписку на «Ростелеком Книги» можно в едином личном кабинете абонента «Ростелекома». Стоимость месячной базовой подписки — 199 рублей, что значительно выгоднее, чем приобретать книги по отдельности. Подписку также можно оформить на три, шесть или двенадцать месяцев. В этом случае ее стоимость составит, соответственно, 539, 999 и 1899 рублей. Для ознакомления с сервисом пользователям доступен бесплатный тестовый период на 14 дней. Кроме того, на покупку книг, которые не входят в базовую подписку, для клиентов компании действует скидка в 20 %.
Все подробности о платформе «Ростелеком Книги», подписках и акциях доступны на сайте https://primorye.rt.ru/books и по единому бесплатному номеру 8 800 100 08 00.
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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.
Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,1 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,3 млн пользователей, из них свыше 5,5 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ».
Выручка группы компаний за 9 месяцев 2019 г. составила 242,6 млрд руб., OIBDA достигла 81,4 млрд руб. (33,6% от выручки), чистая прибыль — 16,4 млрд руб.
«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.
Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.
Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard & Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)».